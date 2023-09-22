К такому выводу пришли составители нового отчета Института по изучению войны. В то же время, в нем еще не готовы говорить, что наши военные полностью прорвали этот оборонительный слой.

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Украинская бронетехника продвинулась

В отчете обратили внимание на геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября. Они демонстрируют, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских бронетанковых рвов и заграждений типа "зубы дракона". Они – часть трехслойной обороны.

Также наши защитники вступили в ограниченное сражение к западу от Вербового (оно расположено в 18 километрах юго-восточнее Орехова). В то же время в Институте говорят, что непонятно, удерживают ли эти позиции украинские военные.

Обозреватели говорят, что это первый зафиксированный случай, когда наши военные используют бронетехнику за пределами русской трехслойной обороны. Присутствие такой техники свидетельствует, что украинцы обеспечили прорыв двух предыдущих линий в достаточной степени, чтобы идти на бронетехнике напролом.

Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы перебросить свою технику вперед,

– предполагают в Институте.

Говорят, что способность наших военных перебросить бронетехнику к самым мощным российским оборонным рубежам, предназначенным остановить наших защитников, прорвать их, а также управлять техникой недалеко от подготовленных российских оборонных позиций – важные признаки прогресса в украинском контрнаступлении.

Также обратили внимание на дополнительные геолокационные видео от 20 и 21 сентября. Они демонстрируют, что наши военные продвинулись к западу и юго-западу от Вербового.

Наши войска постепенно продвигаются

В Институте отметили, что российские войска не смогли помешать украинским постепенно, но уверенно продвигаться вперед с середины августа. Заметим, что оккупанты на западе Запорожской области находятся в оборонной позиции.

Обозреватели постоянно наблюдают медленное, но регулярное продвижение наших защитников в западной части Запорожской области. И это, несмотря на то, что российские военные перебрасывают элементы относительно элитных подразделений для усиления российских оборонных операций в западной части Запорожской области.

В Институте отметили, что в середине августа российские военные перебросили части 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии и 76-й гвардейской ВДВ дивизии в район Роботино. Это они сделали для того, чтобы отбить украинские атаки и, возможно, разгрузить части 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа. Последние контратаковали наших защитников на предварительных этапах украинских контрнаступательных операций.

Геолокационные снимки, опубликованные 20 и 21 сентября, свидетельствуют, что подразделения 22-й гвардейской бригады спецназа действуют к западу от Вербового. Это позволяет обозревателям предположить, что командование России тактически перебросило эти подразделения в поддержку ВДВ, которые уже стоят на обороне в этом районе.

Обратили внимание на рассказ украинского солдата, опубликованный 21 сентября в статье WSJ. Он отметил, что российские войска, занимающиеся защитой передовых окопов, "некачественны". В контратаки идут штурмовые войска, которые "сильнее". В Институте говорят, что его слова совпадают с их наблюдениями. Ведь относительно элитные российские спецназовцы и подразделения ВДВ, похоже, основные контратакирующие элементы в западной части Запорожской области.