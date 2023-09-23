Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский считает, что наибольший прорыв ВСУ произойдет "после Токмака".
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Повлияет ли погода на контрнаступление
Тарнавский отметил, что погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но наши защитники двигаются вперед без транспортных средств – пешком и небольшими группами. Он не думает, что погодные условия сильно повлияют на контрнаступление.
Также, по его мнению, большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.
Я думаю, что это (пропил – ред.) произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там,
– сказал командующий.
Тарнавский отметил, что вместо так называемой оборонной "линии Суровикина" большими проблемами являются "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".
Существует комбинация небольших групп обороны противника, которые находятся очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами.
– объяснил генерал.
Он признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак. В то же время, он отметил, что это цель-минимум. Ведь общая цель – добраться до наших государственных границ.
К слову, ранее такое же мнение высказал руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он тоже считает, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжится и зимой.
Почему зима – не помеха для наступления: объяснение Буданова
- В интервью изданию The Drive Кирилл Буданов отметил, что все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо военной техники. Это связано с высокой насыщенностью артиллерийских систем на переднем крае, а также переносными противотанковыми средствами.
- Кроме того, на передовой большая насыщенность как противопехотными, так и противотанковыми минными полями. Когда противотанковая мина взрывается, она полностью разрушает колеса военной техники и не сможет двигаться.
- Глава ГУР добавил, что все эти причины сводят к минимуму возможность использования бронетанковой техники по всем основным направлениям на фронте. Поэтому эта техника не участвует в боевых действиях и используется только для эвакуации или оперативного опрокидывания пехотных расчетов в определенное место.