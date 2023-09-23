Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський вважає, що найбільший прорив ЗСУ відбудеться "після Токмака".
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Чи вплине погода на контрнаступ
Тарнавський зазначив, що погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але наші захисники рухаються вперед здебільшого без транспортних засобів – пішки та невеликими групами. Тож він не думає, що погодні умови сильно вплинуть на контрнаступ.
Також, на його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.
Я думаю, що це (пропив – ред.) станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там,
– сказав командувач.
Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".
Існує комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами,
– пояснив генерал.
Він визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак. Водночас він зазначив, що це ціль-мінімум. Адже загальна мета – дістатися до наших державних кордонів.
До слова, раніше таку ж думку висловив керівник ГУР Кирило Буданов. Він теж вважає, що контрнаступ Сил оборони України продовжиться і взимку.
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- В інтерв'ю виданню The Drive Кирило Буданов зазначив, що наразі всі основні бойові дії ведуться пішки, без використання будь-якої військової техніки. Це пов'язано з високою насиченістю артилерійських систем на передньому краї, а також із переносними протитанковими засобами.
- Окрім того, на передовій велика насиченість як протипіхотними, так і протитанковими мінними полями. Коли протитанкова міна вибухає, вона повністю руйнує колеса військової техніки й вона не зможе рухатися.
- Очільник ГУР додав, що всі ці причини зводять до мінімуму можливість використання бронетанкової техніки на всіх основних напрямках на фронті. Тож наразі ця техніка не бере участі в бойових діях і використовується тільки для евакуації або оперативного перекидання піхотних розрахунків у певне місце.