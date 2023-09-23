Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський вважає, що найбільший прорив ЗСУ відбудеться "після Токмака".

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Чи вплине погода на контрнаступ

Тарнавський зазначив, що погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але наші захисники рухаються вперед здебільшого без транспортних засобів – пішки та невеликими групами. Тож він не думає, що погодні умови сильно вплинуть на контрнаступ.

Також, на його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

Я думаю, що це (пропив – ред.) станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там,

– сказав командувач.

Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

Існує комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами,

– пояснив генерал.

Він визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак. Водночас він зазначив, що це ціль-мінімум. Адже загальна мета – дістатися до наших державних кордонів.

До слова, раніше таку ж думку висловив керівник ГУР Кирило Буданов. Він теж вважає, що контрнаступ Сил оборони України продовжиться і взимку.

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