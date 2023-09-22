Певні західні ЗМІ писали про прорив українськими військами першої лінії оборони росіян, так званої "лінії Суровікіна". Військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з 24 Каналом пояснив, що наразі відбувається.
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Ситуація на Півдні
На оборонних рубежах так званої "лінії Суровікіна" перебувають менш підготовлені та забезпечені російські підрозділи. А далі за нею – вже навчені ворожі війська, які здійснюють контратаки і штурмові дії, розповів Селезньов. Росія розмістила на Токмацькому напрямку 4 повітряно-десантні дивізії.
"Прорив на "лінії Суровікіна" з одного боку – інформаційний привід, з іншого – він докорінно ситуацію не змінює. Ми втрачаємо у протидії ворогу свої ресурси. І навряд чи ця ситуація зміниться. Бо нинішня війна – війна ресурсів. Росія зосередила чималі ресурси на Токмацькому напрямку", – зазначив він.
Плюс до цього – ворог веде оборонну боротьбу. Тому ситуація складна.
Владислав Селезньов про ситуацію на Півдні: дивитись відео
Наразі українські захисники мають трохи запасу в плані погодних умов. Але питання знову ж таки у ресурсах. За словами військового експерта, найближчими днями росіяни, ймовірно, можуть почати контратакувати на певних ділянках фронту.
"Тому обережно сприймаю інформацію про прорив Силами оборони "лінії Суровікіна", бо ситуація небезпечна", – додав Селезньов.
Бойові дії на Півдні України: останні новини
- На Запорізькому напрямку в районах Малої Токмачки та Роботиного росіяни намагалися атакувати. Але їхні спроби завершилися втратами у живій силі та техніці.
- На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступальну операцію. Вони виснажують ворога та змушують росіян відходити із займаних позицій.
- На Херсонському напрямку українські оборонці ведуть контрбатарейну боротьбу знищують склади забезпечення та завдають ураження по тилах противника.