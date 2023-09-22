Певні західні ЗМІ писали про прорив українськими військами першої лінії оборони росіян, так званої "лінії Суровікіна". Військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з 24 Каналом пояснив, що наразі відбувається.

Дивіться також Наша артилерія дуже круто працює, – військовий про бої на Півдні

Ситуація на Півдні

На оборонних рубежах так званої "лінії Суровікіна" перебувають менш підготовлені та забезпечені російські підрозділи. А далі за нею – вже навчені ворожі війська, які здійснюють контратаки і штурмові дії, розповів Селезньов. Росія розмістила на Токмацькому напрямку 4 повітряно-десантні дивізії.

"Прорив на "лінії Суровікіна" з одного боку – інформаційний привід, з іншого – він докорінно ситуацію не змінює. Ми втрачаємо у протидії ворогу свої ресурси. І навряд чи ця ситуація зміниться. Бо нинішня війна – війна ресурсів. Росія зосередила чималі ресурси на Токмацькому напрямку", – зазначив він.

Плюс до цього – ворог веде оборонну боротьбу. Тому ситуація складна.

Владислав Селезньов про ситуацію на Півдні: дивитись відео

Наразі українські захисники мають трохи запасу в плані погодних умов. Але питання знову ж таки у ресурсах. За словами військового експерта, найближчими днями росіяни, ймовірно, можуть почати контратакувати на певних ділянках фронту.

"Тому обережно сприймаю інформацію про прорив Силами оборони "лінії Суровікіна", бо ситуація небезпечна", – додав Селезньов.

Бойові дії на Півдні України: останні новини