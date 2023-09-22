Некоторые западные СМИ писали о прорыве украинскими войсками первой линии обороны россиян, так называемой "линии Суровикина". Военный эксперт Владислав Селезнев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что сейчас происходит.
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Ситуация на Юге
На оборонных рубежах так называемой "линии Суровикина" находятся менее подготовленные и обеспеченные российские подразделения. А дальше за ней – уже обученные вражеские войска, совершающие контратаки и штурмовые действия, рассказал Селезнев. Россия разместила на Токмацком направлении 4 воздушно-десантные дивизии.
"Прорыв на "линии Суровикина" с одной стороны – информационный повод, с другой – он в корне ситуацию не меняет. Мы теряем в противодействии врагу свои ресурсы. И вряд ли эта ситуация изменится. Потому что нынешняя война – война ресурсов. Россия сосредоточила немалые ресурсы на Токмакском направлении", – отметил он.
Плюс к этому – враг ведет оборонительную борьбу. Потому ситуация сложная.
Владислав Селезнев о ситуации на Юге: смотреть видео
Сейчас у украинских защитников немного запаса в плане погодных условий. Но вопрос опять-таки в ресурсах. По словам военного эксперта, в ближайшие дни россияне, вероятно, могут начать контратаковать на некоторых участках фронта.
"Поэтому осторожно воспринимаю информацию о прорыве Силами обороны "линии Суровикина", потому что ситуация опасна", – добавил Селезнев.
Боевые действия на Юге Украины: последние новости
- На Запорожском направлении в районах Малой Токмачки и Роботиного россияне пытались атаковать. Но их попытки завершились потерями в живой силе и технике.
- В Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию. Они истощают врага и заставляют россиян уходить с занимаемых позиций.
- На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят поражения по тылам противника.