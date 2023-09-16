Про це 24 Каналу розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. За його словами, українські бійці дають відсіч ворогу та вже навчилися виходити з-під ударів ворожих дронів.

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Росіяни стоять, вчепившись зубами

На Півдні працює авіація противника, яка "полює" за нашою бронетехнікою. FPV-дрони переважно завдають ударів по штурмовій піхоті, гелікоптери – по бронетехніці, а ворожі штурмовики бомблять й обстрілюють громади на лінії зіткнення. У деяких громадах від будівель залишилися самі руїни.

Треба віддати належне, вони стоять міцно, вчепилися зубами, ходять в контратаки, намагаються відбити певні позиції, але це їм не вдається, тому що наша артилерія працює дуже круто,

– розповів Костянтин Денисов.

Завдавати ворогу ураження допомагає західна зброя. А на деяких позиціях від росіян вже не залишилося й сліду.

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Ворог продовжує активно мінувати

За останні дні фронт рухається не надто активно, тривають позиційні бої. Проте, нам вдається досягати успіхів на певних ділянках.

Українським захисникам вдалося взяти під контроль низку важливих ділянок, зокрема автомобільних, логістичних, але і ворог дуже вправно використовує особливості місцевості й рельєфу для того, щоб захищатися,

– сказав боєць.

Противник далі мінує територію. Це він робить як вручну, так і за допомогою техніки. Якщо їхня піхота починає відступати, окупанти дистанційно закидують міни, щоб зупинити наше просування. Через це українські бійці отримують важкі поранення.

"Чиновникам уже треба думати про те, щоб повернути наших хлопців до нормального життя і збудувати для них зручну інфраструктуру. З протезами, ампутованими ногами важко заходити в маршрутки, тролейбуси. На жаль, місто не пристосоване до такої війни, а це війна артилерії", – підкреслив Костянтин Денисов.

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