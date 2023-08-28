Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що українські сили рухаються в напрямку другої лінії оборони противника. І ворог розуміє, що його крах може бути близьким.

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Змушені посилювати Південь

Важливо, що успіхи українських сил в Новопрокопівці, поблизу села Роботине, та в Мало Токмачці з рухом до Мелітополя, Токмака та Бердянська є передумовами великої роботи Сил оборони.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Загалом для противника Південний напрямок є важливішим за Східний, адже окупантам складніше постачати ресурси саме на Південь.

Перерізання південного коридору – це створення потужних передумов для ударів по ворогу, а також проведення наступальних операцій з флангів і вже не по мінних полях. Противник не зможе розвернути свої сили. І якщо паралельно будуть удари ЗСУ з Херсонської області, то зможе зачинитись пастка,

– наголосив генерал армії.

Усвідомлюючи загрозу з боку українських захисників, росіяни, які спочатку перекидали свої сили на Схід – особливо на Куп'янський напрямок, а також Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, тепер змушені посилювати Південь.

Генерал армії про ситуацію на Південному напрямку: дивіться відео

Перспективи наступу

"Окупанти перекидають сили, які можна швидко перемістити, – насамперед повітряно-десантні війська. Протягом пів доби вони вже можуть бути на місці та швидко вступити в бій. Проте серед них вже немає ефективних військових, тому що велика їхня частина загинула. Це елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти", – зазначив Маломуж.

Проте для підготування нового складу цих військ потрібен щонайменше рік, а для офіцерів, які б були в змозі ефективно керувати підрозділами на високому бойовому рівні, – три роки.

Водночас українське командування зосередило на цьому напрямку новітню техніку, яка поступила від наших партнерів, а також частково від українського ВПК. Завдяки цьому ЗСУ завдаватиме ударів по військових засобах ворога та по резервах ВДВ, які туди рухаються.

І це здатне фактично нейтралізувати всю лінію оборони та резервів, які, на думку ворога, можуть стати перепоною українським силам,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

А далі, на думку Миколи Маломужа, ЗСУ проводитиме наступальні операції по всьому Півдню із заходженням у Крим.

Зверніть увагу! Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські сили вже прорвали першу лінію оборони, яку ворог готував багато місяців на Півдні в Запорізькій області. Вона була щільно замінована росіянами, посилена бетонними "зубами дракона" та на ній було вирито протитанкові траншеї.

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