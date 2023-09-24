Укріплення на захід від Вербового, які прорвали українські військові, не є кінцевою смугою глибокої оборони Росії у Запорізькій області. Це скоріше комплекс найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді майже безперервного протитанкового рову, зубів дракона та бойових позицій приблизно в 1,7 – 3,5 км.

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У ворога ще є бойові позиції на цій ділянці

Про прорив біля Вербового заявляли й раніше, проте варто зазначити, що ЗСУ подолали не всі позиції ворога.

Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається неясною,

– мовиться в повідомленні ISW.

Також аналітики зазначили, що російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між Роботиним та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на Півдні. Російські сили, ймовірно, встановили підготовлені бойові позиції майже в кожному лісі, через який українська піхота повільно та систематично пробивається.

Російська армія має більше польових укріплень за Вербовим, однак неясно, наскільки вони укомплектовані.

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