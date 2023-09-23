Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.

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Як ЗСУ визволять Бахмут

Глава Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську.

З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто,

– розповів Кирило Буданов.

За його словами, навіть при контрнаступі Збройних Сил України втрати наших військових однаково менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ.

"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", – додав генерал-лейтенант.

Зеленський заявив, що ми визволимо Бахмут