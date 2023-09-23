Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.
Дивіться також Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій
Як ЗСУ визволять Бахмут
Глава Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську.
З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто,
– розповів Кирило Буданов.
За його словами, навіть при контрнаступі Збройних Сил України втрати наших військових однаково менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ.
"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", – додав генерал-лейтенант.
Зеленський заявив, що ми визволимо Бахмут
- Виступаючи на пресконференції у Вашингтоні 22 вересня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України визволять Бахмут Донецької області. Окрім того, президент пообіцяв, що Україна деокупує ще два міста, проте не назвав, які саме.
- За словами президента України, у Києва дуже комплексний підхід. Верховний Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна має план, мовиться про дуже комплексний план.
- Перед цим військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснював, що на Бахмутському напрямку перерізання росіянам логістичної артерії, якою є траса Т0513, дасть свої результати.
- Зокрема, перерізання цієї дороги спочатку вогневим контролем, а потім – безпосередньо фізичним контролем – надасть можливість говорити про контроль над півднем. Зокрема, навіть не контролюючи південно-східний сектор, але над контролем півдня від Бахмута. Детальніше пояснення експерта читайте за посиланням.