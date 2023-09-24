Деталі просування ЗСУ в ефірі телемарафону розповів речник пресцентру Сил Оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Раніше командувач Олександр Тарнавський повідомляв, що українська армія прорвала оборону росіян біля Вербового.
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На Півдні ЗСУ поступово рухаються
Олександр Шпутун розповів, що наступальна операція української армії триває. На Півдні підрозділи поступово витісняють противника – зокрема, це стосується Мелітопольського напрямку.
Речник повідомляє, що Збройні сили мають успіхи у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Росіяни вимушені відходити далі. Українські військові ж закріплюються на досягнутих рубежах.
У щоденному звіті Генштаб також окремо наголосив на успіху Сил Оборони на Мелітопольському напрямку в районі Вербового. Там так само зазначили, що українці змушують окупантів відступати та закріплюються на нових позиціях.
Де розташоване Вербове: дивіться на карті
Перша ціль – Токмак
- Олександр Тарнавський зазначив, що наступальні дії наберуть більшого оберту після звільнення Силами Оборони Токмака. Наразі військові перебувають за 20 кілометрів від стратегічного для росіян міста.
- Успіх у Вербовому відкриє для Сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак – Пологи. Це ж дозволить перерізати лінію постачання між цими містами.
- В ISW зазначають, що Збройним Силам вдалося пройти не всі лінії оборони росіян біля Вербового. Вони, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншеї бойових позицій між Роботиним та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на Півдні.