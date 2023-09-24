Нещодавно стало відомо про успіхи ЗСУ в районі Вербового Запорізької області. Генерал Олександр Тарнавський пояснив, що саме тут відбудеться найбільший військовий прорив України.
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Що потрібно для прориву
За словами генерала, активізація наступальних дій настане тоді, коли нашим військовим вдасться звільнити Токмак.
Це стратегічне місто для росіян. Наразі наші військові перебувають за 20 кілометрів від нього. Ворог дуже розраховує на свою оборону, збудовану навколо Токмака.
Тарнавський уточнив, що не стільки "лінії Суровікіна", скільки "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев" є проблемою для українців. Він зазначив, що у тому районі працюють невеликі, однак небезпечні, групи оборони противника. Втім, дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами.
Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів,
– наголосив Тарнавський.
Наступ у Запорізькій області: що відомо
- Українським військовим вдалося прорвати оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі. В Інституті вивчення війни уточнили, що за окупантами ще залишається кілька позицій на тій ділянці. Слід зазначити, що Вербове розташоване на північний схід від "цілі-мінімум" для контрнаступу – Токмака.
- Раніше у розвідці Британії заявляли, що росіян дуже непокоїть активність українських сил на Запоріжжі. Вони бояться втратити Токмак, тому посилюють навколо нього оборону, перекидаючи на цей напрямок елітні угруповання.
- Передумовою до звільнення Токмака стала деокупація Роботиного. Наразі над містом нависла реальна "загроза" оточення. Звільнення Роботиного дозволило розширити фронт з семи до понад двадцяти кілометрів. Просування на Токмак широким фронтом унеможливить використання росіянами повноцінного використання свого ресурсу.