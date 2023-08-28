Про це 24 Каналу зазначив військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін. Її втрата означатиме для російських загарбників і втрату логістики забезпечення.

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ЗСУ рухаються вперед

Українські Сили оборони повністю звільнили село Роботине, що у Запорізькій області і просуваються далі. Про це 28 серпня зазначили у Міноборони. У свою чергу російські окупанти перекидають свої так звані "елітні" бригади зі сходу, щоб утримати напрямок на Токмак.

Там єдина залізнична гілка. Через Волноваху по залізниці постачання не відбувається, бо там все фактично під обстрілом, там фронт поруч. Тому єдина їхня залізнична гілка йде з Криму і через Токмак продовження,

– пояснив військовий аналітик.

Якщо підійти до цієї гілки бодай на 10 кілометрів, то це вже буде повний вогневий контроль. А якщо перерізати, то російське угрупування, яке йде від Бердянська на північ, фактично опиняється без логістичних можливостей.

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Важливо, що рух українських Сил оборони відбувається невпинно, зазначив Левін. Україна рухається вперед, а росіяни – відступають на південному напрямку.

"Якщо Україна продовжить рухатися вперед, то вийде до Токмака і там важливо перерізати цей залізничний шлях", – додав військовий аналітик.

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