Раніше Інститут вивчення війни розповідав, що Збройним Силам вдалося подолати найскладнішу ділянку оборони росіян. Проте, ймовірно, території попереду також щільно заміновані.
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Багатошарова оборона росіян
У районі Роботиного існує система взаємопов’язаних російських окопів, бліндажів і обмежених підземних тунелів. Вони дозволяють оперативно переміщувати особовий склад, зброю та боєприпаси з різних тактичних позицій. Перед цими взаємопов’язаними шарами оборонних позицій і між ними по полях простягаються протитанкові рови та мінні поля.
Всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані. Російські сили вузько позначили незаміновані шляхи в своїх оборонних шарах, щоб дозволити російським силам досягти вогневих позицій,
– повідомляють в ISW.
Українці наразі знаходяться на відстані удару до наступного оборонного шару росіян. Він складається з масиву протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона з російськими бойовими позиціями за ними. Це нагадує попередній рівень оборони. Чи є там пов'язані системи окопів та бліндажів – невідомо.
Росіяни активно перекидають війська з інших напрямків на Південь. Таке рішення окупанти могли прийняти для укріплення оборони. Інститут вивчення війни припускає, що наступні позиції росіян все ж менш захищені ніж ті, які вже пройшли ЗСУ, однак це може бути не так.
Українці продовжують наступ
- 28 серпня ЗСУ повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області та просуваються далі. Раніше повідомлялося, що є сірі зони, проте наразі населений пункт під контролем українських військових.
- Росіяни бояться прориву їх оборони та навіть перекидають особовий склад з Куп'янського напрямку, де вони нібито планували "реванш". Окупанти намагаються перешкодити просуванню військових до Токмака, який є дуже важливим логістичним та опорним центром. Є ризик, що ЗСУ переріжуть сухопутний коридор до Криму.
- З логістичної точки зору Південь є слабким місцем для росіян – їх не вистачає ресурсу, щоб стримати Збройні Сили. Чим далі загарбники відходитимуть, тим швидше вони опиняться без оборони.