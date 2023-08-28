Раніше Інститут вивчення війни розповідав, що Збройним Силам вдалося подолати найскладнішу ділянку оборони росіян. Проте, ймовірно, території попереду також щільно заміновані.

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Багатошарова оборона росіян

У районі Роботиного існує система взаємопов’язаних російських окопів, бліндажів і обмежених підземних тунелів. Вони дозволяють оперативно переміщувати особовий склад, зброю та боєприпаси з різних тактичних позицій. Перед цими взаємопов’язаними шарами оборонних позицій і між ними по полях простягаються протитанкові рови та мінні поля.

Всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані. Російські сили вузько позначили незаміновані шляхи в своїх оборонних шарах, щоб дозволити російським силам досягти вогневих позицій,

– повідомляють в ISW.

Українці наразі знаходяться на відстані удару до наступного оборонного шару росіян. Він складається з масиву протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона з російськими бойовими позиціями за ними. Це нагадує попередній рівень оборони. Чи є там пов'язані системи окопів та бліндажів – невідомо.

Росіяни активно перекидають війська з інших напрямків на Південь. Таке рішення окупанти могли прийняти для укріплення оборони. Інститут вивчення війни припускає, що наступні позиції росіян все ж менш захищені ніж ті, які вже пройшли ЗСУ, однак це може бути не так.

Українці продовжують наступ