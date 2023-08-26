Це 24 Каналу відзначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Українські сили оборони у свою чергу завдають системних ударів по російським логістичним вузлам на тимчасово окупованих територіях.
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"Цілком логічно, що після усіх цих зусиль російський фронт на Південному напрямку почне просідати. Десь швидше, десь повільніше, але це невідворотний процес", – підкреслив Жовтенко.
Що з логістикою росіян
За словами експерта з міжнародної безпеки, останні декілька тижнів фіксується нестача додаткових ресурсів, які російські окупанти звикли отримувати через логістику і так звані маршрути постачання. Вороже командування змушене було перекидати з однієї ділянки фронту на іншу десантників, аби "закрити дірки".
Тому логічно, що на Південному напрямку їхній фронт мав би почати просідати. Очевидно, це не значить, що фронт прорваний і лінія оброни, а наш тиск дає конкретний результат і до прориву залишається небагато,
– зазначив він.
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Ускладнює просування українських Сил оборони мінування, яке за собою залишаються російські окупанти. Вони розуміють, що відходячи з позицій, вони мають стримувати наступ ЗСУ.
"Чим далі росіяни відходитимуть, тим швидше вони опиняться на території, де додаткових засобів оборони у них не буде. Це той оперативний простір, з якого ми можемо скористатися мобільністю наших підрозділів і тією західною технікою, яка у нас є. Зрештою росіяни отримають все те, що заслужили і наступ українських військ набиратиме темпу і динаміки", – наголосив Жовтенко.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Американський генерал Марк Міллі заявив, що українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні. Він додав, що контрнаступ ЗСУ триває "повільніше, ніж хотілося". Втім, є певні успіхи.
- Український очільник Міноборони Олексій Резніков відповів на критику щодо "повільного контрнаступу". В інтерв'ю західним журналістам він сказав, що "це не голлівудський блокбастер" і ніхто не буде посилати військових уперед на мінні поля та укріплення, які за собою лишають росіяни.
- Тим часом росіяни нарощують перекидання військової техніки морем. Вони готуються до того, що удар по Кримському мосту може статися у будь-який момент.