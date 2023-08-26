Это 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. Украинские силы обороны в свою очередь наносят системные удары по российским логистическим узлам на временно оккупированных территориях.

Смотрите также Прорыв первой линии обороны на Юге, удар по Крыму, новая цель "СВО": хронология 548 дня войны

"Совершенно логично, что после всех этих усилий российский фронт на Южном направлении начнет проседать. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это неотвратимый процесс", – подчеркнул Жовтенко.

Что с логистикой россиян

По словам эксперта по международной безопасности, последние несколько недель фиксируется нехватка дополнительных ресурсов, которые российские оккупанты привыкли получать через логистику и так называемые маршруты поставок. Вражеское командование вынуждено было перебрасывать с одного участка фронта на другой десантников, чтобы "закрыть дыры".

Поэтому логично, что на Южном направлении их фронт должен начать проседать. Очевидно, это не значит, что фронт прорван и линия оброны, а наше давление дает конкретный результат и до прорыва остается немного,

– отметил он.

Обзор карты боевых действий: смотреть видео

Усложняет продвижение украинских Сил обороны минирования, которое за собой остаются российские оккупанты. Они понимают, что, отходя с позиций, они должны сдерживать наступление ВСУ.

"Чем дальше россияне будут отходить, тем быстрее они окажутся на территории, где дополнительных средств обороны у них не будет. Это то оперативное пространство, которым мы можем воспользоваться мобильностью наших подразделений и той западной техникой, которая у нас есть. В конце концов россияне получат все то, что заслужили и наступление украинских войск будет набирать темп и динамику", – подчеркнул Жовтенко.

Ситуация на Юге: последние новости