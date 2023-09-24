Наразі захисники продовжують розширювати плацдарм у районі трикутника: Новопрокопівка, Вербове, Очеретувате. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко, зауваживши, що це три населені пункти, які ще довго будуть на вустах.

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Відбувається процес розширення плацдарму

Коваленко зауважив, росіяни намагаються протидіяти українським захисникам саме у цьому трикутнику. Окупанти пробують заблокувати просування ЗСУ великою кількістю сил та засобів, які там сконцентрували. Ворог передислокував з Луганської області підрозділи десантно-штурмових дивізій 7 та 76 бригад у ці три населені пункти Запорізької області.

Просування українських воїнів на захід та південний захід від Вербового зумовлене "знекровленням" основних сил 234 та 237 десантно-штурмових полків окупантів. Імовірно, відбуватимуться прориви й на інших напрямках.

Зараз відбувається процес розширення плацдарму у цьому трикутнику. Завершення цього процесу – це вихід на Токмак. Безумовно, це буде вже й вихід на межу між другою та третьою лініями оборони. І тоді можна буде говорити, що фактично друга лінія оборони ворога прорвана. Але потрібно мати терпіння,

– сказав військово політичний оглядач групи "Інформаційний простір".

Що означатиме прорив другої лінії оборони поблизу Токмака

За словами Коваленка, коли ЗСУ підійдуть до Токмака, а окупанти, імовірно, залишаться обороняти місто – це може стати серйозною перепоною для наших воїнів. Проте українські військові можуть обійти Токмак та взяти його, як мінімум, в оперативне оточення.

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Це дозволить ЗСУ вийти на південь Токмака. Проте обійти Токмак непросто – це займе певний час та це не найкращий варіант. Проте такий розвиток подій можливий лише за умови, якщо окупанти до останнього триматимуть оборону міста.

Все, що на південь від Токмака по трасі 04-01 – це вже третя лінія оборони. Вона якраз відрізняється тим, що там значно менше окопів, траншей та фортифікаційних споруд. Взагалі, це тилова лінія, де насамперед відбувається логістика, забезпечення та управління військами,

– наголосив Олександр Коваленко.

Коли воїни прорвуть другу лінію оборони ворога, то по третій лінії прискорення просування Сил оборони України відбуватиметься зовсім інакше.

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