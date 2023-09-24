Метою України в Бахмуті є фіксація російських військ. Закріплення російської армії у Бахмуті може пом’якшити тиск на Куп’янському напрямку.

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Росіяни не можуть перекинути війська на інші напрямки

Кирило Буданов зазначив, що українські воїни мають стиснути російські війська в Бахмуті та запобігти їхньому перекиданню в інші райони. Керівник розвідки заявив, що російські військові розгорнули нещодавно створену і ще не до кінця сформовану 25 загальновійськову армію (ООС) Східного військового округу "приблизно на північ від Бахмута".

Розгортання Росією підрозділів 25 ОГА в Бахмуті замість Куп’янська, ймовірно, завадить зусиллям Росії зафіксувати українські сили на Куп’янському напрямку, оскільки російським силам потрібні ці війська для продовження штурмів замість 41 ОГА.

Українські офіційні особи та російські джерела вказали, що темп та інтенсивність російських наступальних дій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна значно зменшилися за останні тижні, оскільки російські сили продовжують перегруповувати та ротувати особовий склад у цьому напрямку,

– мовиться в повідомленні.

"Резервна армія" небоєздатна

Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям Росії зі створення збройних сил, оскільки Росія передислокує свої нові резерви для захисту від наступу України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що міноборони Росії наприкінці червня сформувало "резервну армію". Російське військове командування також, ймовірно, не змогло повністю укомплектувати або належним чином навчити військових цієї армії. Буданов уточнив, що в недобудованій 25 ОГА близько 15 тисяч військовослужбовців, тоді як російські військові нібито сподівалися набрати вдвічі більше.

Українські військові офіційно оцінили, що 25 ОГА не буде боєздатною принаймні до 2024 року.

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