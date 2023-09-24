Целью Украины в Бахмуте является фиксация российских войск. Закрепление русской армии в Бахмуте может смягчить давление на Купянском направлении.

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Россияне не могут опрокинуть войска на другие направления

Кирилл Буданов отметил, что украинские воины должны сжать российские войска в Бахмуте и предотвратить их опрокидывание в другие районы. Руководитель разведки заявил, что российские военные развернули недавно созданную и еще не до конца сформированную 25-ю общевойсковую армию (ООС) Восточного военного округа "приблизительно к северу от Бахмута".

Развертывание Россией подразделений 25 ОГА в Бахмуте вместо Купянска, вероятно, помешает усилиям России зафиксировать украинские силы на Купянском направлении, поскольку российским силам нужны эти войска для продолжения штурмов вместо 41 ОГА.

Украинские официальные лица и российские источники указали, что темп и интенсивность российских наступательных действий на линии Купянск – Сватово – Кременная значительно уменьшились за последние недели, поскольку российские силы продолжают перегруппировать и ротировать личный состав в этом направлении.

– говорится в сообщении.

"Резервная армия" небоеспособна

Одновременные контрнаступления Украины в Бахмуте и на юге Украины препятствуют долгосрочным усилиям России по созданию вооруженных сил, поскольку Россия передислоцирует свои новые резервы для защиты от наступления Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что минобороны России в конце июня сформировало "резервную армию". Российское военное командование также, вероятно, не смогло полностью укомплектовать или должным образом обучить военных этой армии. Буданов уточнил, что в недостроенной 25 ОГА около 15 тысяч военнослужащих, в то время как российские военные якобы надеялись набрать вдвое больше.

Украинские военные официально оценили, что 25 ОГА не будет боеспособной, по крайней мере, до 2024 года.

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