И в военной разведке, и в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление будет продолжаться и зимой. В Институте изучения войны предположили, от чего будет зависеть его успех.

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Буданов о зимнем контрнаступлении

Так, глава ГУР Кирилл Буданов в нескольких интервью заверил, что контрнаступление продолжится зимой. Разведчик признал, что в условиях холода и сырости воевать будет сложнее, но это не остановит боевые действия.

Воевать зимой не проблема для обеих сторон – и для нас, и для россиян. Это не очень приятно, но и нетрудно,

– подчеркнул Буданов.

Он также назвал главные препятствия, замедляющие продвижение украинских сил – очень плотная концентрация российских мин и большое количество вражеских дронов-камикадзе.

Погода не будет иметь большого значения

Такое мнение выразил бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, ВСУ в основном продвигаются пешком без техники, и поэтому непогода не будет оказывать значительного негативного влияния на украинское контрнаступление.

Кроме того, он заявил, что самый большой прорыв Киева произойдет "после Токмака". Генерал отметил, что важно, чтобы украинские силы не потеряли инициативу, которую они сейчас удерживают.

Есть два фактора успеха

В Институте изучения войны считают, что зимой наступательные действия замедлятся, возникнут трудности с материально-техническим обеспечением, впрочем, украинское контрнаступление будет продолжаться. Аналитики отметили, что его кульминация будет зависеть от:

баланса российско-украинских сил;

западной помощи Украине.

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