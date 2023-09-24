06:30, 24 сентября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в октябре планирует посетить Пхеньян с целью углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами России и КНДР.

По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ином об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.