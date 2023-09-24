Наши воины продолжают наступательную операцию на Востоке и на Юге Украины. Какая ситуация на фронте и других сферах жизни нашего государства – читайте в материале 24 Канала.
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Наступление ВСУ по разным направлениям не дает России восстановить силы, – ISW
Одновременные контрнаступательные действия украинских военных в Бахмуте и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы, поскольку они вынуждены перераспределять свои резервы для попыток сдержать продвижение ВСУ.
Лавров поедет в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в октябре планирует посетить Пхеньян с целью углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами России и КНДР.
По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ином об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.
Кандидат в президенты США выступил против членства Украины в НАТО
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это не в интересах безопасности Соединенных Штатов.
Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Все, что даст, больше обязательств для нас. Итак, если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем?
– спросил он.
Папа Франциск заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружием
Папа Римский Франциск выразил мнение, что в войне в Украине заинтересованы торговцы оружием: "интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием".
Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи... Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно будет украинский народ, и это неприятно,
– сказал он.
Силы обороны прорвали российские укрепления к западу от Вербового Запорожской области, – ISW
Эти укрепления не являются конечной полосой обороны России в Запорожской области, а скорее определенной серией наиболее подготовленных полевых укреплений, расположенных в виде части почти непрерывного пояса противотанкового рва, зубов дракона и боевые позиции примерно в 1,7 – 3,5 километра к западу от Вербового. .