Наші воїни продовжують наступальну операцію на Сході та на Півдні України. Яка ситуація на фронті та у інших сферах життя нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:32, 24 вересня

Наступ ЗСУ на різних напрямках не дає Росії відновити сили, – ISW

Одночасні контрнаступальні дії українських військових у районі Бахмута та на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили, оскільки вони змушені перерозподіляти свої резерви для спроб стримати просування ЗСУ.

06:30, 24 вересня

Лавров поїде до КНДР

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в жовтні планує відвідати Пхеньян з ціллю поглибленя співпраці в рамках домовленостей між диктаторами Росії і КНДР.

За його словами, візит стане продовженням домовленості між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.

06:27, 24 вересня

Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.

Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?
– спитав він.

06:24, 24 вересня

Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю

Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю: "інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю".

Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати Україні зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно,
– сказав він.

06:13, 24 вересня

Сили оборони прорвали російські укріплення на захід від Вербового Запорізької області, – ISW

Ці укріплення не є кінцевою смугою оборони Росії в Запорізькій області, а скоріше певною серією найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді частини майже безперервного поясу протитанкового рову, зубів дракона та бойові позиції приблизно в 1,7 – 3,5 кілометра на захід від Вербового.