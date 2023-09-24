06:30, 24 вересня

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в жовтні планує відвідати Пхеньян з ціллю поглибленя співпраці в рамках домовленостей між диктаторами Росії і КНДР.

За його словами, візит стане продовженням домовленості між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.