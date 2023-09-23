Яка ситуація станом на 23 вересня 2023 року на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

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05:17, 23 вересня

Атака дронами на Півдні України

Південь України атакували російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Вибухи пролунали у Дніпрі та у Запоріжжі. Повідомляли про роботу ППО.

02:53, 23 вересня

Втрати Кремля внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту Росії

Глава української розвідки розповів, що внаслідок удару України по штабі Чорноморського флоту Росії загинули щонайменше 9 окупантів, ще 16 росіян поранені, включно з генералами.

Зокрема, командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук в дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков – непритомний.

01:29, 23 вересня

Видання Bloomberg написало, що у 2024 році Росія майже подвоїть витрати на війну в Україні. Так, у 2023 році Кремль виділив на війну 6,4 трильйона рублів, у 2024 році планує виділити до 10,8 трильйона рублів.

00:42, 23 вересня

Ракети летіли в напрямку Одеської області

Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія запустила групу ракет у напрямку Одеської області. За даними моніторингових каналів, мовиться про пуск, ймовірно, ракет типу "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Працювала ППО.