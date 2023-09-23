01:29, 23 вересня

Видання Bloomberg написало, що у 2024 році Росія майже подвоїть витрати на війну в Україні. Так, у 2023 році Кремль виділив на війну 6,4 трильйона рублів, у 2024 році планує виділити до 10,8 трильйона рублів.