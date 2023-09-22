Які успіхи ЗСУ на фронті та що відбувається у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:14, 22 вересня

Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув із неанонсованим візитом до Канади.

"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться", – йдеться у повідомленні.

06:11, 22 вересня

Звернення Зеленського

У своєму новому зверненні президент України розповів про зустріч із президентом США та його командою:

"Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю".

06:10, 22 вересня

Зеленський підвів підсумки після зустрічі з Байденом

"Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз", – написав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом.

І наголосив: "Важлива домовленість. Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції".

06:08, 22 вересня

Байден після зустрічі із Зеленським показав промовисте відео

Президент США Джо Байден після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським опублікував промовисте відео із таким підписом: "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом".

06:08, 22 вересня

Словаччина та Україна домовилися про продаж зерна

Словаччина та Україна домовилися про продаж зерна на основі видачі та контролю ліцензій, заявило міністерство сільського господарства Словаччини. Це дозволить скасувати заборону на імпорт деяких українських товарів до Словаччини.

06:06, 22 вересня

США виділить Україні нову допомогу

Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть артилерія, снаряди та протитанкова зброя.

Новий пакет допомоги від США оцінюється в $325 мільйони, йдеться на сайті Пентагону. До нього увійдуть: ракети для HIMARS, системи ППО, засоби протитанкової боротьби.

06:06, 22 вересня

Коли в Україну надійдуть перші танки Abrams

Перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України, повідомив Джо Байден.

06:04, 22 вересня

На окупованій ЗАЕС працюють 822 українські фахівці

На окупованій ЗАЕС зараз працюють 822 українські фахівці, ще більше 2 тисяч окупанти не пускають на станцію, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Котін.

Український персонал станції досі затримують і катують, щоби змусити співпрацювати з "Росатомом".