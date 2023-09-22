06:10, 22 вересня

"Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз", – написав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом.

І наголосив: "Важлива домовленість. Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції".