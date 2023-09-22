06:10, 22 сентября

"Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас ", – написал Владимир Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом.

И подчеркнул: "Важная договоренность. Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции ".