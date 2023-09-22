Какие успехи ВСУ на фронте и что происходит в области дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:14, 22 сентября

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится ", – говорится в сообщении.

06:11, 22 сентября

Обращение Зеленского

В своем новом обращении президент Украины рассказал о встрече с президентом США и его командой:

"Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие ".

06:10, 22 сентября

Зеленский подвел итоги после встречи с Байденом

"Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас ", – написал Владимир Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом.

И подчеркнул: "Важная договоренность. Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции ".

06:08, 22 сентября

Байден после встречи с Зеленским показал красноречивое видео

Президент США Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовал красноречивое видео с такой подписью: "Две страны. Один четкий, жесткий и непоколебимый сигнал: мы вместе ".

06:08, 22 сентября

Словакия и Украина договорились о продаже зерна

Словакия и Украина договорились о продаже зерна на основе выдачи и контроля лицензий, заявило министерство сельского хозяйства Словакии. Это позволит отменить запрет на импорт некоторых украинских товаров в Словакию.

06:06, 22 сентября

США выделит Украине новую помощь

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут артиллерия, снаряды и противотанковое оружие.

Новый пакет помощи от США оценивается в $325 миллионов, говорится на сайте Пентагона. В него войдут: ракеты для HIMARS, системы ПВО, средства противотанковой борьбы.

06:06, 22 сентября

Когда в Украину поступят первые танки Abrams

Первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину, сообщил Джо Байден.

06:04, 22 сентября

На оккупированной ЗАЭС работают 822 украинских специалиста

На оккупированной ЗАЭС сейчас работают 822 украинских специалиста, еще более 2 тысяч оккупанты не пускают на станцию, сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Котин.

Украинский персонал станции до сих пор задерживают и пытают, чтобы заставить сотрудничать с "Росатомом".