07:42, 21 сентября

В Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.

В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.

Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.