Какие успехи ВСУ на фронте и происходящее в сфере дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Число раненых в Черкассах возросло
Девять человек получили травмы в результате ракетного удара по гостинице в Черкассах. Речь также идет о прохожих, которые находились рядом на момент попадания.
Детали удара по Харькову
Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной помощи, попадание в дорогу. Есть двое пострадавших – ранены 58-летний и 65-летний мужчины.
Враг обстреливает Херсонщину
За минувшие сутки российские террористы массированно обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Молодежном, Приднепровском, Зеленовке, Камышанах и Приднепровском.
Что известно о раненых в Черкассах
В здании гостиницы в Черкассах могло находиться до 23 человек, сообщил Табурец. Администратор здания сейчас тоже в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек.
Среди пострадавших один мужчина в тяжелом состоянии – получил серьезные травмы позвоночника и головы. Другие пострадавшие, по мнению медиков, имеют легкие травмы.
Ракетная атака на Ровно
Мэр Александр Третяк рассказал, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места и истощает ПВО.
Что известно об обстреле Киевщины
На Киевщине в результате ракетной атаки России ранен мирный житель, повреждена больница и дома. Начато расследование.
По данным следствия, утром 21 сентября Россия атаковала Киевскую ракетами. По предварительным данным, пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.
В нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, поднялся пожар.
Ни один из поврежденных объектов не является военной целью.
Какая ситуация в Херсонской области
За минувшие сутки противник совершил 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ВКК, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения Херсонского района.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча
По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.
Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
В МВД рассказали детали утренней атаки Украины
В Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.
Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.
В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.
Детали об обстреле Херсона
Около 3:40 армия России накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали.
По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются.
61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.
В Черкасской области снова взрывы
В Черкасской области слышны взрывы, сообщают местные паблики. Предварительно, работает ПВО.
Враг обстрелял Днепропетровщину
Ночью агрессор целил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировское общество и сам Никополь.
Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализирован 75-летний мужчина. А еще – супруги. 34-летняя женщина и 29-летний мужчина. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим.
Побиты 11 частных домов и 5 хозяйственных построек, одно – разрушено до основания. Повреждены 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.
Вероятный повторный удар по Киеву
Кличко: "Киев! Вероятный повторный удар. Ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях!"
Оккупанты обстреляли ночью Херсон
Ночью россияне обстреливали жилые кварталы Херсона. Предварительно, погибли два человека, пятеро ранены и еще семеро пострадали. Повреждены частные и многоквартирные дома, сгорели автомобили.
Детали атаки Киева от Кличко
В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.
По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет.
В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.
В Ровно есть попадание ракет
В ОВА сообщили, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы.
В Киеве уничтожили более 20 вражеских целей
В Киеве Силы ПВО, по предварительной информации, сегодня утром уничтожили более 20-ти вражеских целей, сообщили в КГВА.
В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.
В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В Харькове есть пострадавшие
В Харькове есть информация о 2 пострадавших в результате утренних обстрелов. Они госпитализированы в больницу.
Россия атаковала Черкассы
В результате сбития российской ракеты в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре, сообщил городской голова.
В результате работы ПВО было падение обломков в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.
Пока известно о 5 пострадавших. Под завалами остается как минимум один человек.
В Киеве есть пострадавшие
В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка. Кличко уточнил, что из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.
В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Пылают также 2 авто, выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет.
Кличко уточнил, что пострадали уже 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте.
В КГВА показали последствия падения обломков в Дарницком районе.
На Львовщине взрывы
Во Львовской ОВА сообщили о взрывах в Дрогобычском районе. Уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Взрывы на Ровенщине и Винницкой области
Взрывы слышали в Ровно и Винницкой области. Местные сообщают, что в части Ровно пропал свет.
Официально об атаке на Киев
В результате работы ПВО произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.
В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Спасатели тушат там пожар. Есть обращение к медикам.
В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.
В Киеве нет света и воды
В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы уже работают.
В Киеве – очень громко
Взрыв в Дарницком районе, все службы направляются на место. Также вызов в Голосеевский район, сообщил Кличко.
На Хмельнитчине слышны взрывы
В Хмельницком слышны взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что работают силы ПВО.
Удары по Харькову
Оккупанты наносят удары по Харькову. Мониторы указывают, что говорится о С-300.
Работа ПВО в Черкасской области
По всей Украине звучала масштабная воздушная тревога. В Черкасской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.