Какие успехи ВСУ на фронте происходит в сфере дипломатии во время визита Владимира Зеленского в США – читайте в тексте 24 Канала.
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Атака "Шахедами"
Россия снова запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" с территории Курской области России. Дроны атаковали Полтавскую область.
Президент Польши заявил, что в вопросе зернового кризиса Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину. Анджей Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах по зерновому кризису.
По словам польского лидера, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за задержек в графике выступлений лидеров.