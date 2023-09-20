00:10, 20 сентября

Президент Польши заявил, что в вопросе зернового кризиса Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину. Анджей Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах по зерновому кризису.

По словам польского лидера, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за задержек в графике выступлений лидеров.