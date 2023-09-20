Які успіхи ЗСУ на фронті, що відбувається у сфері дипломатії під час візиту Володимира Зеленського в США – читайте у тексті 24 Каналу.
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Атака "Шахедами"
Росія знову запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з території Курської області Росії. Дрони атакували Полтавську область.
Президент Польщі заявив, що у питанні зернової кризи Україна схожа на потопельника, що може затягнути Польщу на глибину. Анджей Дуда заявив, що Варшава діятиме у своїх інтересах щодо зернової кризи.
За словами польського лідера, він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН через затримки у графіку виступів лідерів.