00:10, 20 вересня

Президент Польщі заявив, що у питанні зернової кризи Україна схожа на потопельника, що може затягнути Польщу на глибину. Анджей Дуда заявив, що Варшава діятиме у своїх інтересах щодо зернової кризи.

За словами польського лідера, він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН через затримки у графіку виступів лідерів.