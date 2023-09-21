08:31, 21 вересня

У будівлі готелю в Черкасах могло перебувати до 23 осіб, повідомив Табурець. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні, під завалами можуть перебувати ще кілька осіб.

Серед постраждалих один чоловік у важкому стані – він отримав серйозні травми хребта та голови. Інші постраждалі, на погляд медиків, мають легкі травми.