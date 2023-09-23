Какая ситуация на 23 сентября 2023 года на фронте и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Новая помощь от США, визит Зеленского в Канаду: хронология 576 дня войны

05:17, 23 сентября

Атака дронами на Юге Украины

Юг Украины атаковали российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздались в Днепре и Запорожье. Сообщалось о работе ПВО.

02:53, 23 сентября

Потери Кремля в результате атаки на штаб Черноморского флота России

Глава украинской разведки рассказал, что в результате удара Украины по штабу Черноморского флота России погибли по меньшей мере 9 оккупантов, еще 16 россиян ранены, включая генералов.

В частности, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук в очень тяжелом состоянии, начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков – без сознания.

01:29, 23 сентября

Издание Bloomberg написало, что в 2024 году Россия почти удвоит расходы на войну в Украине. Так, в 2023 году Кремль выделил на войну 6,4 триллиона рублей, в 2024 году планирует выделить до 10,8 триллиона рублей.

00:42, 23 сентября

Ракеты летели в направлении Одесской области

Воздушные силы ВСУ предупредили, что Россия запустила группу ракет в направлении Одесской области. По данным мониторинговых каналов, говорится о пуске, вероятно, ракет типа "Оникс" или фальш-целей из Крыма. Работало ПВО.