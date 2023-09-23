Какая ситуация на 23 сентября 2023 года на фронте и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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Атака дронами на Юге Украины
Юг Украины атаковали российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздались в Днепре и Запорожье. Сообщалось о работе ПВО.
Потери Кремля в результате атаки на штаб Черноморского флота России
Глава украинской разведки рассказал, что в результате удара Украины по штабу Черноморского флота России погибли по меньшей мере 9 оккупантов, еще 16 россиян ранены, включая генералов.
В частности, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук в очень тяжелом состоянии, начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков – без сознания.
Издание Bloomberg написало, что в 2024 году Россия почти удвоит расходы на войну в Украине. Так, в 2023 году Кремль выделил на войну 6,4 триллиона рублей, в 2024 году планирует выделить до 10,8 триллиона рублей.
Ракеты летели в направлении Одесской области
Воздушные силы ВСУ предупредили, что Россия запустила группу ракет в направлении Одесской области. По данным мониторинговых каналов, говорится о пуске, вероятно, ракет типа "Оникс" или фальш-целей из Крыма. Работало ПВО.