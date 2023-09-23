01:29, 23 сентября

Издание Bloomberg написало, что в 2024 году Россия почти удвоит расходы на войну в Украине. Так, в 2023 году Кремль выделил на войну 6,4 триллиона рублей, в 2024 году планирует выделить до 10,8 триллиона рублей.