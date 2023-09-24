І у військовій розвідці, і в ЗСУ заявили, що український контрнаступ триватиме й взимку. В Інституті вивчення війни припустили, від чого залежатиме його успіх.

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Буданов про зимовой контрнаступ

Так, голова ГУР Кирило Буданов у кількох інтерв'ю запевнив, що контрнаступ продовжиться взимку. Розвідник визнав, що в умовах холоду та вогкості воювати буде складніше, втім, це не зупинить бойові дії.

Воювати взимку не проблема для обох сторін – і для нас, і для росіян. Це не дуже приємно, але й неважко,

– наголосив Буданов.

Він також назвав головні перешкоди, які сповільнюють просування українських сил – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість ворожих дронів-камікадзе.

Погода не матиме великого значення

Таку думку висловив бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, ЗСУ здебільшого просуваються пішки без техніки, і тому негода не матиме значного негативного впливу на український контрнаступ.

Крім того, він заявив, що найбільший прорив Києва відбудеться "після Токмака". Генерал зазначив, що важливо, щоб українські сили не втратили ініціативу, яку вони зараз утримують.

Є два фактори успіху

В Інституті вивчення війни вважають, що взимку наступальні дії сповільняться, виникнуть труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, втім український контрнаступ триватиме. Аналітики зазначили, що його кульмінаця залежатиме від:

балансу російсько-українських сил;

західної допомоги Україні.

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