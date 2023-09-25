Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что россиян все ближе "прижимают" между железнодорожным путём и рекой Бахмутка. Наши защитники постараются отбросить их за реку.

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Оккупантов вытесняют на Бахмутском направлении

Наша артиллерия сегодня фактически держит под огневым контролем главную трассу обеспечения Бахмут – Горловка, поэтому россияне так отчаянно воюют, чтобы вернуть утраченные позиции. Противник пытается отбросить наши войска как можно дальше, чтобы украинская артиллерия до них не доставала

Они там не успокоятся, пока мы их не разгромим и не выбьем с позиций, которые они сегодня занимают. Ведь от этого рубежа зависит логистика всего "Бахмутского выступления" – от Соледара до Курдюмовки. Поэтому следует ожидать, что бои будут жестокими и враг так просто не покажется. Он будет пытаться контратаковать наши позиции,

– сказал Олег Жданов.

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Почему для россиян важен Бахмут

Российская пропаганда пыталась оказать захват Бахмута как очень большую победу, которой на фронте им не хватало. Впоследствии после успешных действий наших Сил обороны и продвижения вперед, пропагандисты затихли и теперь о Бахмуте рассказывают, разве что, их военныекоры. Кремлевские пропагандисты очень боятся, что город будет потерян

Это "наследие Пригожина". Он сделал из Бахмута не столько военную, сколько политическую победу, потому что до западных окраин они так и не дошли. Но Пригожину удалось создать такой миф и теперь российское командование вынуждено любой ценой содержать город,

– отметил Жданов.

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