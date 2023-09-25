Россияне не могут эффективно сдерживать наступление ВСУ одновременно и на Юге и в районе Бахмута. Они очень сильно боятся потерять город, поэтому разрываются на два фронта.
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В обороне даже десантники
Кирилл Буданов рассказал, что операции на Бахмутском направлении были направлены на сдерживание российских сил на Юге. Активность украинцев не позволяла оккупантам перебрасывать войска на Бердянское и Мелитопольское направления.
Это принесло желаемый результат. Захватчики перебросили севернее Бахмута 25-ю армию, которую только что создали и даже не укомплектовали. Как добавил Буданов, это не слишком много – около 15 тысяч военных.
Угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные и дополнительные силы в район Бахмута, что, конечно, истощает их ресурсы по другим направлениям, например Юг,
– отметил глава ГУР.
Россияне уже бросили все, что имели в бой. К примеру, сейчас на Юге стоящий в обороне скелет российских ВДВ стоит в обороне. Перед ними там размещались подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады, которую ВСУ полностью разгромили.
Продвижение Вооруженных Сил продолжается
- Украинские военные осуществили прорыв линии обороны в направлении Вербового, что дает возможность отбросить оккупантов назад. В настоящее время атаки россиян хаотичны, а в бой идут даже подразделения спецназовцев и десантников.
- В районе Бахмута основная задача не освобождения города, а связывание российских войск. Если остановить наступление там и перебросить силы на Юг, это не ускорит продвижение Сил Обороны.
- ISW сообщает, что в панике Путин даже приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление к началу октября. Российское военное командование, вероятно, отдает приказы о непрерывных контратаках, чтобы довести до кульминации действия ВСУ