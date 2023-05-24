Заместитель министра внутренних дел Александр Фасевич, обучавшийся вместе с руководителем ГУР, рассказал, каким Кирилл Буданов был студентом.

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Каким Буданов был студентом

В 2007 году, когда Буданову исполнился 21 год, будущий руководитель ГУР поступил в Одесский институт сухопутных войск на аэромобильный факультет. По словам Фацевича, он уже тогда был тайным и самодостаточным.

Фацевич и Буданов учились в одной роте института, только в разных взводах. Общались они часто, особенно когда проходили так называемый курс молодого бойца – начальный этап подготовки, включающий множество физических упражнений.

Есть люди, любящие коллективизм и живущие этим. Буданов, напротив, достаточно самостоятельен. Всегда хорошо учился. Он имеет математический склад ума, любит углубляться в дело полностью,

– сказал Фацевич.

Как Буданов попал в разведку

За год до окончания вуза Буданов решил перейти в разведку. Хотя обычно с аэромобильного факультета никто никуда не переводится: в десанте всегда не хватало кадров, а процесс перевода крайне хлопотный.

Однако, по словам Фацевича, Буданова это не остановило: получив диплом, он сразу оказался в ГУР – стал оперативником в спецподразделении разведки. Тогда людей, работающих "в поле", в ведомстве не хватало.