Після серії успішних українських ударів Чорноморський флот Росії вочевидь не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а також буде менш безпечно почуватися у портах. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 26 вересня.

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Росія втрачає здатність до блокади українських портів

Хоча Україна завдала серйозної шкоди Чорноморському флоту Росії, він все ще зберігає спроможність виконувати бойові завдання, зокрема завдавати ракетні удари.

"Фізична шкода для Чорноморського флоту Росії майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу – завдання ракетних ударів і локального патрулювання", – мовиться у повідомленні.

Водночас, як зазначили у розвідці Британії, його здатність здійснювати ширше патрулювання у чорноморському регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться.

Також Чорноморський флот Росії, ймовірно, має погіршену здатність захищати свої об'єкти в порту і проводити рутинне обслуговування,

– зазначають аналітики.

Британська розвідка додає, що українські атаки поставили Росію у ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії противника, та демонструють, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну "проєкцію сили" Росії, яку їй забезпечує контроль над Севастополем.

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