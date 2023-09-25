Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що цей ефект просто феноменальний. Зазначимо, що по штабу ворожого флоту прилетіло 22 вересня.

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"У серці того "сакрального Криму" є найбільший хардкор – ядро цього міфу про цей "священний Крим імперський". Це якраз штаб Чорноморського флоту. Чорноморський флот і є символом імперії, символом силової присутності імперії в цьому регіоні, коли Росія "завойовувала" саме ці території", – сказав Самусь.

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Міф, який не стане реальністю

Нині штаб зруйнований. Там є система управління та певні таємні документи. І загалом дуже багато цікавих речей, які, очевидно, були знищені. Це надзвичайно впливає на морально-психологічний стан особового складу Чорноморського флоту та взагалі окупаційних військ у Криму.

Вони розуміють тепер, що усі ці розмови про деокупацію Криму – не фантастика. А розмови, що хтось вмовить Україну не деокуповувати Крим – це дійсно міф, який Україна не буде підтверджувати,

– наголосив заступник директора Центру дослідження армії.

На його думку, удари по тимчасово окупованому півострову лише починаються.

За даними руху "Атеш", командування Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова у Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час. Вони ночують у хостелах та готелях міста. Самусь вважає, що курсанти недаремно переселяються, адже є постійна загроза удару по Севастопольській бухті.

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