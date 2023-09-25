Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что этот эффект просто феноменальный. Отметим, что по штабу вражеского флота прилетело 22 сентября.

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"В сердце того "сакрального Крыма" есть самый большой хардкор – ядро этого мифа об этом "священном Крыме имперском". Это как раз штаб Черноморского флота. Черноморский флот и является символом империи, символом силового присутствия империи в этом регионе, когда Россия "завоевывала" именно эти территории", – сказал Самусь.

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Миф, который не станет реальностью

В настоящее время штаб разрушен. Там есть система управления и определенные секретные документы. И вообще очень много интересных вещей, которые, очевидно, были уничтожены. Это очень влияет на морально-психологическое состояние личного состава Черноморского флота и вообще оккупационных войск в Крыму.

Они понимают, что все эти разговоры о деоккупации Крыма – не фантастика. А разговоры, что кто-то уговорит Украину не деокупировать Крым – это действительно миф, который Украина не будет подтверждать,

– отметил заместитель директора Центра исследования армии.

По его мнению, удары по временно оккупированному полуострову только начинаются.

По данным движения "Атеш", командование Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе выселяет курсантов из казарм на ночное время. Они ночуют в хостелах и гостиницах города. Самусь считает, что курсанты не зря переселяются, ведь есть постоянная угроза удара по Севастопольской бухте.

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