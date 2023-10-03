Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Цікаво, що так званий "губернатор" Севастополя почав повідомляти про тривогу уже після "бавовни", передає 24 Канал.

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"Тривожний" вечір у Криму

Близько 20:20 в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух у районі Козачої бухти. Після цього Міхаіл Развожаєв опублікував повідомлення про повітряну тривогу на півострові.

Повітряна тривога у Криму: дивіться відео

На відео з попередженням про повітряну тривогу жителям Криму радять зачинити вікна й відійти від них якомога далі. До того ж сам Развожаєв, вочевидь, визнає проблему з укриттями на півострові, тому людям просто радять ховатися у квартирах і будинках.

Через кілька хвилин у мережі почали повідомляти, що у деяких районах пролунали вибухи. Тим часом пропагандистські канали заявляють, що буцімто у Севастополі працює "пе-ве-о", а весь півострів – під загрозою "ракетної атаки" й "ударів безпілотниками". Ба більше, пропагандисти заявили про "літаки й БпЛА НАТО" над Кримом.



Російські пропагандисти істерять через вибухи в Севастополі/ Скриншот



Росіяни бідкаються на вибухи / Скриншот

За даними порталу Flightradar, поблизу Криму дійсно здійснює розвідку безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Крім того, біля берегів Румунії борт Boeing P-8A Poseidon також проводить розвідку.



БпЛА над Кримом / Скриншот

Після оголошення тривоги у Севастополі зупинив рух морський та наземний громадський транспорт.

Російське міноборони заявило про "збиття ракети"

Російське міноборони вже відзвітувало, що буцімто над Кримом "збили ракету". Цього разу окупанти вирішили "знищити ракету" "Нептун".

Черговими засобами ППО ракета "Нептун" була виявлена та знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова,

– заявили пропагандисти.

Цікаво, що "губернатор" Севастополя нічого не знає про "ракету". Він уже "відзвітував" про збиття безпілотника. Щоправда, російське "пе-ве-о" відпрацювало дуже влучно, адже уламки впали на дах одного з будинків, а у деяких квартирах – вилетіли вікна.

То що ж "збили" росіяни – невідомо. Вочевидь, пропагандисти ще не домовилися між собою й виникло "непорозуміння".

Як росіяни реагують на тривогу

У мережі почали з'являтися кадри з реакцією росіян на повітряну тривогу в тимчасово окупованому Криму. До прикладу, в одному з місцевих телеграм-каналів публікують відео, як у Криму лунає повітряна тривога, й жартують з реакції росіян.

Севастопольці запитують: "А чи завжди ось так страшно, коли тривога?". Кияни відповідають: "Ні, не завжди так страшно. Іноді ще страшніше", – мовиться у дописі.

Повітряна тривога у Севастополі: дивіться відео

Одна жителька Криму показала, як її тварини реагують на сигнал повітряної тривоги. Поки жінка намагається знайти "безпечне місце", її домашні улюбленці продовжують спокійно спати.

Реакція тварин на повітряну тривогу в Криму: дивіться відео

Вибухи пролунали й на Бєлгородщині

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "атаку". За його словами, над Грайворонським міським округом буцімто "знищили" 3 повітряні цілі.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих немає. При падінні уламками пошкоджено дванадцять приватних домоволодінь: вибиті вікна, посічені дахи та огорожі, а також господарські споруди. Подворовий обхід продовжимо у світлий час доби,

– заявив Гладков.

Російське міноборони вкотре безпідставно звинуватило Україну. Також там відзвітували, що буцімто "збили" один безпілотник та дві ракети з реактивної системи залпового вогню.