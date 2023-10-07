Стоит отметить, что несколько часов назад было известно о взрыв в Джанкое. Тогда оккупанты также сообщили об "успешной работе ПВО".

Смотрите также Исключительно асимметричная борьба: какое оружие даст Украине преимущество врагу

В Крыму что-то происходит

Местные жители Крыма сообщают о взрывах в разных регионах оккупированного полуострова. В частности, прилеты слышали в Джанкое, Красноперекопске и Евпатории. В последнем городе слышали по крайней мере два "хлопка". В местных телеграм-чатах жители Крыма активно делятся впечатлениями от атаки – пишут, что оккупанты промазали.

На Крымском полуострове неспокойно / скриншот из местных пабликов

Российские минобороны же сообщили о якобы "сбитии" украинской ракеты С-200, которая летела на Крым. Затем оккупанты вообще выдали, что ликвидировали десятки воздушных целей, а их ПВО "лучшая".

На фоне атаки на остров оккупанты перекрыли Керченский мост. На этот раз причина совсем не уникальна. Россияне сообщили, что все запланировано и там проводятся ремонтные работы.

Оккупантам неспокойно в Крыму