Сирены на Крымском полуострове и, в частности, в Севастополе уже стали привычным делом для оккупантов. Последний раз воздушная тревога раздавалась накануне ночью – там слышали взрывы, которые на этот раз списали на "учения",

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Что-то произошло в оккупированном Крыму

Вечером 5 октября в 17:50 в Крыму была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов. Уже через 25 минут оккупанты заявили, что "все чисто" и что им предварительно удалось сбить ракету С-200 в районе Джанкоя.

Сами же жители населенного пункта слышали мощный взрыв, после которого у них затряслись стены. Местные сообщали о сиренах в районе аэродрома в Джанкое. После этого в сети появилось фото столба дыма над городом.



Столб дыма после взрыва в Джанкое / крымские каналы​

Неприятности для оккупантов в Крыму