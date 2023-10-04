Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в оккупированном Севастополе. Их было слышно в нескольких районах.

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В Севастополе что-то "бахает"

В 16: 19 крымские источники начали писать о взрывах в городе. Их слышали на мысе Фиолент, в районе Казачьей Бухты, а также в Гагаринском районе города и возле метро.

Помимо взрывов сообщают и о звуках стрельбы. Офицальной информации о том, что происходит в Севастополе пока нет.

В городе звучала воздушная тревога

3 октября к вечеру в Севастополе прогремели мощные взрывы. Губернатор оккупированного города Развожаев начал "бить тревогу" уже после того, как случился хлопок.

Началось все около 20:20 в районе Казачьей бухты. Там раздался первый взрыв. Впоследствии взрывы начались и в других районах. Оккупационные власти заявили, что город якобы атакуют ракеты и беспилотники, отметили работу своей ПВО, а также посоветовали людям прятаться в квартирах и домах из-за проблемы с укрытиями.

Украинский десант в очередной раз высадился в Крыму

В ГУР сообщили подробности дежурной спецоперации на полуострове. В разведке не указали, когда именно она состоялась. Однако кадры работы спецназовцев появились 4 октября.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, это была операция диверсионно-разведывательного характера. Во время нее бойцы подразделений "Стугни" и "Братства" вступили в жестокий бой с оккупантами. Захватчики понесли значительные потери. Украинские военные уже вернулись домой. К сожалению, среди них также есть потери, хотя гораздо меньше российских.

Между тем минобороны России заявило, что им вроде бы удалось "отразить атаку десантной группы ВСУ, которая направлялась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах".