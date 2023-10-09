Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что 7 октября был совершен удар по оккупантам в Джанкое. Об этом пишет 24 Канал.

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В ГУР подтвердили взрывы в Джанкое

По словам Юсова, наши защитники нанесли по оккупантам ракетный удар. Он подтвердил, что среди врагов есть потери, однако подробностей пока раскрыть не может, поскольку данные уточняются и проверяются.

В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам вооруженных сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов потери, но все детали пока уточняются и проверяются,

– сказал он.

Российские СМИ заявили о многих потерях

Отметим, что 7 октября в Джанкое раздались громкие взрывы – местные жители заявили, что они были слышны недалеко от аэропорта.

На фоне воздушной атаки оккупанты сообщили о работе ПВО и якобы "сбили десятки воздушных целей". Однако российские телеграм-каналы заявляют, что в результате атаки погиб 21 спецназовец главного управления генштаба вооруженных сил России. Также сообщается, что еще 16 оккупантов якобы получили ранения. Однако в ГУР эту информацию пока не подтвердили.

Кроме того, они пишут, что под Джанкоем, куда "прилетело", была размещена секретная база врага, которую оккупанты замаскировали под хозяйственное здание. Там российские военные якобы жили и тренировались, а затем ехали на боевые задания в оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Мол, во время атаки оккупанты как раз ужинали, из-за чего ракетный удар нанес много потерь.

К слову, в тот день, помимо Джанкоя, взрывы раздавались в Красноперекопске и Евпатории. При обстреле российские захватчики в очередной раз перекрывали Керченский мост. При этом они пытались успокоить испуганных местных жителей, заявив, что якобы все запланировано и там проводятся ремонтные работы.