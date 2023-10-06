За даними британської розвідки, росіяни укріплюються біля Токмака, зводячи нові оборонні споруди. Слід зазначити, що з початку війни західні розвідки діляться з Україною даними в режимі реального часу, наприклад, біля берегів Румунії чи не щодня працює літак "Посейдон".
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Про що розповіли британці
Росіяни споруджують додаткові оборонні укріплення "на південному підході з боку Роботиного". Вони заливають окопи бетоном і роблять бліндажі.
Бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів,
– пишуть у відомстві.
А от бетон, на думку розвідників, має допомогти зміцнити окопи, бо скоро почнуться дощі, сльота і сніг. Вони розцінюють появу таких укріплень як страх росіян перед можливим проривом ЗСУ.
Також у повідомленні мовиться про евакуацію сімей російських офіцерів із Токмака.
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Так близько і так далеко
- На гугл-картах відстань від Токмака до Роботиного всього 40 хвилин машиною, але яка вона велика в умовах війни! Українські воїни щодня відвойовують своєю кров'ю все нові метри і кілометри рідної землі у ворога і неухильно наближаються до Токмака. Саме через цей населений пункт лежить дорога на Мелітополь. У медіапросторі все впевненіше звучить думка, що Росія програє битву за Токмак. Тим часом росіяни навіть не знають правильні назви міст, які вони захопили: дружина окупанта писала, що шукає чоловіка, який пропав біля населеного пункту "Так-Мак".
- Мер Мелітополя Іван Федоров говорить, що Росія вивозить боєприпаси, техніку та важке озброєння з Півдня – Токмака та Молочанська. Натомість завозить багато солдатів. А між Маріуполем та Бердянськом окупанти будують лінію оборони.
- За словами Олександра Тарнавського, після взяття Токмака наступальні дії ЗСУ активізуються. Зараз ми за 20 кілометрів від міста.