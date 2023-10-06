Щоденно українські захисники протистоять ворогу по всій лінії фронту. До того ж наразі росіяни почали використовувати тактику "еластичної оборони", що ускладнює просування.

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Рух продовжується

Попри значні труднощі, Гвардія наступу продовжує просування на Запорізькому напрямку. МВС України показали відео, як захисники бригади "Червона калина" виконують завдання на лінії зіткнення. Вони рухаються до звільнення земель через мінні поля, обстріли та зруйновані дороги.

На відео також потрапили кадри обстеження кинутих росіянами позицій. Там окупанти лишили власні речі, дроти польового зв’язку та зброю. Українці зможуть використати ці речі у боротьбі проти ворога. Також ЗСУ показали знищену хвалену російську БМП-3 – вона вже ніколи не зможе брати участь у війні.

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