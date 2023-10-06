Каждый день украинские защитники противостоят врагу по всей линии фронта. К тому же россияне начали использовать тактику "эластической обороны", что усложняет продвижение
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Движение продолжается
Несмотря на значительные трудности, Гвардия наступления продолжает продвижение в Запорожском направлении. МВД Украины показали видео, как защитники бригады "Красная калина" выполняют задачи на линии столкновения. Они двигаются к освобождению земель через минные поля, обстрелы и разрушенные дороги.
На видео также попали кадры обследования брошенных россиянами позиций. Там оккупанты оставили собственные вещи, провода полевой связи и оружие. Украинцы могут использовать эти вещи в борьбе против врага. Также ВСУ показали уничтоженную хваленую российскую БМП-3 – она уже никогда не сможет участвовать в войне.
Работа Гвардии наступления на Юге: смотрите видео
Наступление ВСУ на Юге: последние новости
На Таврическом направлении всего через пять дней погибли более 250 солдат российской армии ежесуточно. Кроме того, за этот период около 50 оккупантов добровольно сдались в плен.
Журналисты запустили дата-проект "На пути к морю", в котором наглядно проанализировали российскую оборону на Юге. Они исследовали все укрепления, которые должны преодолеть украинские воины. Считается, что там развернется кульминация военной кампании 2023 года.
ВСУ продолжают движение к западу от Роботиного – сообщается о частичном успехе Сил Обороны в этом направлении. Местами удалось продвинуться на 100 – 600 метров. Однако россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции