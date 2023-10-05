О том, какой новой информационно-психологической операцией россияне пытаются расколоть украинское общество, какую цель преследует враг, и как не вестись на российские фейки – читайте на 24 Канале.

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"Специальные мясные бригады ВСУ"

Все началось с поста, который пользовательница фейсбука, подписанная как Елена Шабатура, распространила на своей странице 3 октября. В нем она утверждает, что среди украинских бойцов существует термин "мясные бригады".

По ее словам, в таких бригадах воюют не "красивые бородатые молодые люди", а люди, которые "не знают, что такое твиттер", а интервью у них никогда не берут.

Женщина фактически разделяет Силы обороны Украины на две группы. Якобы одна часть украинской армии хорошо экипирована и вместо участия в войне только раздает интервью и засиживается в социальных сетях. Вместо этого вторая часть, по мнению автора поста, это "настоящие военные, плохо экипированные, которых никогда даже не предупреждают об отступлении".



Провокационная публикация о "мясных бригадах ВСУ" / Скриншот

Публикация абсолютно выгодна России и похожа на такую, которая может быть заказана из Кремля. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала разберемся, с ее автором.

К сожалению, невозможно точно установить, существует ли такой человек как Елена Шабатура, или это обычный бот. Отсутствие каких-либо собственных фотографий, за исключением разве что одной-единственной, указывает именно на последний вариант.

Но этих фактов мало, чтобы утверждать, что Елена – действительно бот. Еще одним возможным вариантом является то, что женщина может просто не осознавать того, что ее сообщение действует на руку врагу. Как этого не осознают и те 22 тысячи пользователей, которые, к сожалению, это сообщение распространили. Часть из них – настоящие живые люди, украинцы.

Елена Шабатура часто распространяет патриотические посты и многое другое. Делает это с завидной периодичностью – раз в несколько минут. Этот факт указывает, что человек либо же просто живет в социальных сетях, либо это бот.

Первый вариант объясняет нам, почему пользовательница может просто не осознавать вреда, который она нанесла своим постом. Если же истиной является второй вариант, тогда здесь все очевидно и понятно. Тот факт, что в итоге женщина все-таки удалила свое сообщение, может указывать на то, что речь о реальной пользовательнице, которая впоследствии удалила свою публикацию.

Какая цель российского фейка

Сознательно или бессознательно пользовательница выпустила этот манипулятивный, а местами откровенно ложный пост – в любом случае он уже разошелся сетью и стал слишком популярным. И на этот раз со своей манипулятивностью играет на руку России.

Прежде сразу в глаза бросается нарратив о "голых-босых" военных, которых неподготовленными командование сразу бросает в бой. Его российская пропаганда использует чуть ли не с первых дней полномасштабной войны.

Но здесь есть еще один очень опасный момент – манипулятивное сообщение создает иллюзию якобы раскола украинского войска на две части. Автор убеждает людей, что те военные, которых украинцы видят каждый день – "ненастоящие". А "настоящих" военных якобы никто и никогда не видит. Как следствие, подрыв доверия к Силам обороны Украины – очевиден.

Исполняющий обязанности главы Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что подобными вбросами российская пропаганда также пытается навредить мобилизационным процессам в Украине.

Информационная война очень тщательно готовится – для большего влияния на сознание украинца готовятся фейковые видео с якобы признаниями украинскими военнопленными в полной деморализации их командиров, которые отправляют их без оружия на верную гибель,

– заметил Андрей Шаповалов.

Он отмечает, что еще одной целью врага является влияние не только на внутреннюю ситуацию в Украине, но и на наших партнеров. Якобы россияне намерены создать негативный имидж украинских военных для западной аудитории и побуждение лидеров их стран к отказу от поддержки Украины.

Людям, которые бессознательно могли распространить выгодные российские манипуляции, глава ЦПД советует более тщательно относиться к информации, имеющей явные признаки дезинформации, и проверять ее на официальных государственных источниках.

"Распространение подобной информации своим близким не только искажает истинную ситуацию, но и работает на врага, который добивается уничтожения украинской государственности. А теми, кто сознательно распространяет российскую пропаганду обязательно займутся соответствующие компетентные органы", – предупредил Андрей Шаповалов.

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Реальная ситуация с обеспечением в ВСУ

Что автор хотела показать своим постом – так это якобы неудовлетворительную ситуацию с обеспечением в некоторых подразделениях Сил обороны Украины. Впрочем, об очевидной манипуляции заявляют и сами военные.

Что мы видим в посте? Военный, который находится на "нуле" в грязных штанах, зеленой флиске и непонятном "бронике". Ничего удивительного не вижу. Ты не будешь выглядеть образцово, особенно когда ты находишься на позиции 3 дня или неделю,

– объясняет в комментарии 24 Каналу военнослужащий ВСУ Богдан "Лютый" Тищенко.

Он убеждает, что каждый военнослужащий, когда вступает в ряды Вооруженных Сил Украины, получает вполне нормальную экипировку и форму одежды. Якобы это не суперкрутой комплект, но вполне достаточный.

"По моему мнению, военный сегодня получает достаточно средств, чтобы получить экипировку. И это правильно. Тебе нужно несколько форм про запас, ведь ты военный – ты с этим живешь. Ты ведь не приходишь вечером с работы и не переодеваешься в гражданское. Ты в этом каждый день, ты же не за зарплату воюешь", – отмечает "Лютый".

В качестве примера военнослужащий приводит воинов Украинской повстанческой армии, которые в прошлом веке боролись за Украинскую Независимость. Якобы тогда украинцы сражались за свое государство без зарплат и какого-либо государственного обеспечения.

Они понимали, что "либо они, либо их". У нас сегодня ситуация та же самая. Нам еще повезло, что нам платят деньги, нам выдают форму. Сегодня банально работают магазины, где ты можешь пойти и купить все, что тебе нужно,

– рассказывает Богдан Тищенко.

Кроме того, он отметил, что у многих военнослужащих в тыловых городах есть друзья или родные, которые не служат в армии и охотно могли бы помочь. Достаточно попросить, а не просто сидеть и ждать, когда тебе все принесут.

"Основное, что я хочу донести – именно военнослужащий должен заботиться о своем комфорте и экипировке. Государство обеспечивает тебя всем в первую очередь необходимым. Но мы воюем за наше выживание, и именно тебе следует думать о своем комфорте. То, в чем ты воюешь, в первую очередь должно волновать именно тебя", – подчеркнул военнослужащий.

Замалчивать проблемы – тоже не выход

Возможно, сегодня ни один военнослужащий Сил обороны Украины не сможет сказать, что у организации украинской армии нет ни одной проблемы. Конечно, они есть, и очень важно о них говорить.

К примеру, мы помним, когда в начале 2022 года украинская армия за короткий период времени увеличивалась в разы и проблемы с экипировкой действительно возникали довольно серьезные. Даже в таких условиях на помощь государству приходили волонтеры, сами военнослужащие или их родные.

Когда такая проблема действительно существовала, о ней откровенно говорили государственные власти. Сегодня обеспечение украинских военных налажено достаточно адекватно. И нет никакого деления на "элитные" или "мясные" бригады. Последних в украинском войске и вовсе нет, а все подразделения Сил обороны – это наша элита.

Очевидно, что в таком огромном организме, как Силы обороны, проблемы будут возникать всегда. И, конечно же, молчать о них нельзя. Впрочем, к любой информации нужно относиться критично.

Прежде всего стоит спросить у себя, кому выгодно распространение той или иной информации. В этом случае мы увидели яркий пример того, как банальное неосознание манипулятивности информации может вредить доверию к украинской армии.

Обратите внимание! Есть целый ряд потребностей, за которыми государство не всегда успевает, а их стоимость слишком высока для бойцов ВСУ. К примеру, это транспорт, оптика или дроны.



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