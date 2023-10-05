Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что россияне наносят сильные удары по позициям, с которых отступают. По его словам, это не позволяет украинским военным хорошо на них закрепиться.

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Что такое эластичная оборона

Во время наступления ВСУ вытесняют врага и занимают ранее принадлежавшие ему позиции. Но когда оккупанты отходят, то начинают максимально направлять на наших военных свои огневые средства.

Они бьют управляемыми авиационными бомбами, работает артиллерия, дроны. Так они не дают нам закрепиться на освобождённых позициях. После этого россияне перегруппировываются и пытаются контратаковать – в этом заключается тактика эластичной обороны,

– рассказал Денис Попович.

Эти контратаки замедляют наши наступательные действия, потому что из-за того, что военные не успевают закрепиться, им приходится отступать, а затем снова отбивать позиции.

Таким образом – два шага вперед, один назад – мы и наступаем. Более того, по последним данным, россияне подкрепили южное направление подразделениями "Шторм Z", что больше усложняет удерживание позиций,

– добавил Попович.

Военный обозреватель объяснил тактику россиян в обороне: смотрите видео

Насколько существенно подкрепление

На южном направлении, кроме "Шторм Z", также воюют российские десантные части, но и они "стачиваются", потому что должны постоянно контратаковать. Кроме этого, подготовка десантников длительная и трудная, поэтому их не могут всегда бросать на такие задачи.

"Поэтому бросают "Шторм Z", вводят "мясные штурмы" и пытаются количеством выбивать нас с позиций. Но это все равно усложняет наступательные действия", – сказал военный обозреватель.

Что известно о подразделениях "Шторм Z"