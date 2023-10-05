Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует 24 Канал.

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Если говорить о зоне ответственности ОСУ "Таврия" в целом, то за прошедшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов, что несколько меньше, чем в предыдущие сутки, и совершил 912 артобстрелов, здесь пошло увеличение,

– заметил Штупун.

По его словам, в целом российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период резко увеличили свою активность, провели 41 боевое столкновение на Таврическом направлении.

Неуспешные попытки врага

Спикер отметил, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки и пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного. Более того, оккупанты продолжают штурмовать Маринку и активизировались возле Красногоровки.

В общей сложности там зафиксировано более 15 неудачных вражеских атак.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Ровно, а на Запорожском – возле Новодаровки, Вербового и Роботиного. Мы продолжаем ведение наступательной операции,

– сообщил спикер.

Враг терпит колоссальные потери

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили всего 1240 огневых задач, общие потери врага за минувшие сутки составили 309 солдат.

Если говорить о крайних 5 сутках, то ежедневно враг уже в течение 5 суток теряет более 250 человек в день. Также за прошедшие сутки трое российских оккупантов сдались, за последние 5 суток эта цифра уже составляет около 50 человек, то есть враг продолжает сдаваться в плен,

– рассказал спикер.

Более того, за прошедшие сутки было полностью уничтожено 24 единицы военной техники врага, еще почти 30 единиц повреждены. В частности, уничтожено:

4 танка,

13 ББМ,

4 артсистем,

2 автомобиля,

и единицу спецтехники,

а также 4 вражеских склада с боеприпасами.

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