ВСУ продолжат наступательные операции на Юге. По словам генерала Александра Тарнавского, самый большой прорыв украинского контрнаступления наступит после взятия Токмака – города, который россияне превратили в крепость.

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Какая задача стоит перед ВСУ

Новый проект "Texty.org.ua" – это масштабный анализ российской обороны на Юге, которую должны преодолеть наши военные. Эту оборону оккупанты выстраивали за последние полтора года. Речь идет о сотнях километров непрерывных траншей, блиндажей, ДОТов, ДЗОТов, отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки – как средневековый форт. Кроме того, на оккупированной части украинского Юга россияне уже имеют отлаженную логистику, склады с боеприпасами, отряды беспилотников и артиллеристов.

Почему важно прорвать российскую оборону на Юге

Одна из важных стратегических целей ВСУ – выйти на побережье Азовского моря. Ведь именно так они смогут разорвать связь между оккупированным востоком и Крымом. Чтобы выйти к морю, нужно освободить Мелитополь. Чтобы освободить Мелитополь, нужно сначала взять Токмак.

А эта задача не из простых, поскольку оккупанты выстроили вокруг города мощную оборону в несколько линий и стянули туда значительные силы. Так, под Токмаком находятся "элитные части" ВДВ, мобилизованных, отряды "шторм-Z". В общей сложности на этом направлении противник может держать более 100 тысяч личного состава.

В то же время, общее количество оккупационного контингента – тех, кто находится на линии боевого столкновения и в ближнем тылу, – более 400 тысяч человек.

Как выглядит линия обороны россиян на Юге

В настоящее время Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже сдвинулась на юг – ко второй линии российской обороны.

Так выглядит линия российской обороны на Юге Украины/Texty.org.ua

В целом у россиян есть три основные линии обороны.

Первая линия – так называемые ВОПы и РОПы, содержащие взводы или рты. Их так и расшифровывают: "взводный/ротный опорный пункт". Это относительно автономные укрепления, состоящие из окопов и блиндажей. Все возможное пространство между этими укреплениями и до основной линии обороны – минные поля. Только отдельные дороги соединяют опорные пункты со второй линией обороны, из которой происходит снабжение. Перед первой линией и между ее укреплениями, вероятнее всего, и расположены самые большие со времени Первой мировой войны минные поля в Европе.

Так выглядит опорный пункт первой линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Силы обороны Украины на участках Токмакского направления смогли преодолеть эти минные поля и укрепления, которыми они оцеплены, а также частично преодолели вторую линию обороны: противотанковый ров и противотанковые пирамиды – на этом сошлось большинство OSINT-исследователей, изучающих боевые действия на юге.

Вторая линия – основная. В основе – сеть окопов, длиной в десятки километров. На эти окопы нанизаны различные укрепления: сложные инженерные укрепления и конструкции, бетонные бункеры, упомянутые ранее ВОП и РОП. Также здесь встречаются большие укрепления батальонного уровня с залогом 500 – 600 человек. Такие укрепления уже имеют собственные штабы и склады, преимущественно расположенные в ближайших населенных пунктах.

Так выглядит передовой пункт второй линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Третья линия – запасная. На нее должны отступить войска в случае прорыва основной линии. Она также имеет укрепление. На нем расположены склады батальонного уровня, ремонтные мастерские.

К тому же на этой линии обороны находятся подразделения поддержки: подразделения разведки, РЭБ, РЭР, штабы артиллерийских подразделений. Также она содержит укрепления вокруг крупных населенных пунктов – Токмака и Тростникового, которые превратили в автономные укрепрайоны.

Так выглядит укрепление третьей линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Вражеские оборонительные линии мощные, поэтому штурм может затянуться на месяцы. Чтобы подробнее ознакомиться с оборонительными укреплениями россиян и что на них расположено, смотрите интерактивную карту за этой ссылкой.