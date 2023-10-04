Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про просування наших захисників. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Сили оборони мають успіхи у районах Роботиного, Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб

Що відомо про успіхи ЗСУ

Штупун заявив про частковий успіх українських воїнів в районі села Роботине, що розташоване у Запорізькій області.

Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах,

– сказав він.

За його словами, там ЗСУ просунулися на відстань від 100 до 600 метрів на визначених напрямках.

Також ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку. Там вони продовжують тиснути на окупантів та поповнювати обмінний фонд. Штупун заявив, що за останні 3 дні на цьому напрямку у полон до українських захисників потрапили 25 російських окупантів.

Полковник зауважив, що росіяни намагаються відбити втрачені позиції на заході від Вербового та на південному сході від Малої Токмачки. Окупанти кидають на штурм вже свої десантні війська. Але попри залучення еліти противник все одно зазнає втрат.

Що зараз робить Росія