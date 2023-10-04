Таким чином, Сили оборони зараз ведуть наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони нищать загарбників, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.
Важливо Без креативу в нас не обходилось: як ЗСУ можуть розвинути успіх від Роботиного
ЗСУ мають великі успіхи у контрнаступі
У Генштабі повідомили, що наші оборонці мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, а також у районах Кліщіївки та Андріївки.
Сили оборони України завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога,
– наголосили у відомстві.
Колосальні втрати Росії на фронті
- Зауважимо, що протягом минулої доби наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Окрім цього, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі ворога.
- Станом на 4 жовтня за добу було ліквідовано 450 загарбників. Загалом Росія втратила вже 279 890 солдатів.